3 рейса Крым – Москва отменили из-за учений "Кавказ-2016"

40 рейсов в аэропорту Симферополя задержаны 8 сентября из-за военных учений «Кавказ-2016».

Как сообщает ТАСС, в Москву из Симферополя были отменили три рейса. Задерживают вылет 39 самолета, 21 из которых должен был направиться в Москву.

Согласно сообщению на сайте аэропорта, такие меры приняты «в связи с проведением военных учений "Кавказ-2016" с целью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации воздушное пространство будет закрыто с 08:30 по Москве до 12:30 по Москве».

Накануне из-за военных учений 6 рейсов в Южный федеральный округ на 8 сентября отменил «Аэрофлот».