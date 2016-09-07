Происшествия
15:38, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Причину окрашивания реки в красный цвет ищут в Норильске

В Минприроды РФ поступили сообщения о загрязнении реки Далдыкан в Норильске неустановленным химическим веществом.

По данным министерства, возможной причиной может быть прорыв пульпопровода ПАО «ГМК «Норильский никель», говорится в пресс-релизе на сайте.

Однако в пресс-службе Заполярного филиала ГМК в комментарии РИА «Новостям» опровергли данную информацию.

«Заполярный филиал ОАО ГМК "Норильский никель" опровергает информацию, размещенную в СМИ и соцсетях, о том, что по причине аварийного сброса с Надежинского металлургического завода (предприятие ЗФ ГМК) покраснела река Далдыкан», – заявили в компании. Она однако добавила, что продолжает следить за состоянием окружающей среды в районе реки, и пока результатов обследования нет, временно снизит производственные мощности на находящемся в районе Норильска Надежинском металлургическом заводе.

На сайте Минприроды сообщается также, что Росприроднадзор проводит проверку по поводу произошедшего для выявления источника загрязнения, а также оценки размера ущерба, нанесенного окружающей среде для его возмещения в законодательством порядке. Глава министерства Сергей Донской поручил главе Росприроднадзора Артему Сидорову лично проконтролировать ситуацию.

В мэрии города Норильск «Медузе» сообщили, что вода из реки Далдыкан не используется в водопроводной системе города.

Сухорукова Анастасия

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