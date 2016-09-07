Подлежащие утилизации уголовные дела выкинули на улицу в Москве

На улице в Москве обнаружили пачку материалов уголовных дел, переданных сотрудникам судебного департамента для уничтожения.

Документы с уголовными делами и их копиями нашли рядом с домом номер 7 на Москворецкой набережной Таганского района ЦАО Москвы.

«Уполномоченными сотрудниками Симоновского суда были переданы архивные материалы, срок хранения которых истек, сотрудникам управления судебного департамента для дальнейшего уничтожения. Следует отметить, что были переданы не материалы уголовных дел, рассмотренных по существу, а лишь материалы, формируемые на стадии следствия», – приводит РИА «Новости» слова руководителя пресс-службы Московского городского суда Ульяны Солоповой.

Глава пресс-службы добавила, что, согласно служебной инструкции, сотрудники суда утилизировали часть документов самостоятельно, другая же часть была направлена в судебный департамент. Был составлен документ, подтверждающий факт приема и передачи архивных документов, а также назначены лица, несущие ответственность за транспортировку и уничтожение бумаг.

«Ими являлись сотрудники судебного департамента, которые не подчиняются Мосгорсуду», – уточнила Солопова.

Как сообщила «Вечерняя Москва», сотрудники полиции прибыли на место и изъяли все документы. По предварительной информации, забрать какие-либо бумаги из пачки никто из прохожих не успел, и соответственно личные данные фигурантов уголовных дел не попали в чужие руки.