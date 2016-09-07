Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
07:19, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Конфликт хозяев отеля в Одессе закончился перестрелкой охраны

В гостинице Одессы произошла перестрелка между сотрудниками охранных агентств.

Как сообщает местный «7 канал» со ссылкой на начальника полиции по Одесской области Вадима Могилу, в одесской гостинице Villa le Premier по адресу переулок Ванный, дом 3, произошла перестрелка между сотрудниками охранных фирм.

«Произошел корпоративный конфликт между охранными фирмами, представляющими разных собственников отеля», – рассказал журналистам Могила.

Глава местной полиции добавил, что на данный момент задержаны 18 человек, среди которых есть пострадавшие.

Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Сообщение о перестрелке также появилось на официальной странице полиции Одесской области в Facebook.

«В ходе проведения оперативных мероприятий стало известно, что конфликт произошёл между двумя владельцами вышеуказанной гостиницы. Которые для выяснения отношений наняли охранное агентство "АС", г. Днепр, с одной стороны и "Олимп Юг", одесское охранное агентство, с другой стороны», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что правоохранители задержали 12 сотрудников из охранного агенства «АС» и 10 сотрудников фирмы «Олимп Юг». Все они были доставлены в Шевченковский ОП для выяснения обстоятельств.

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