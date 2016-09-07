Известный хоккеист Михаил Бутурлин подозревается в краже сумки

Советский хоккеист, хоккейный администратор и судья Михаил Бутурлин задержан полицией по подозрению в краже сумки во Внуково.

Источник ТАСС в правоохранительных органах Москвы рассказал, что 4 сентября, в среду, у одного из летевших рейсом из аэропорта Внуково пропала сумка. Сообщается, помимо прочего, в ней находилась сумма в размере более 3 миллионов рублей, а также документы.

«В ходе проверки записей камер видео наблюдения полиция установила и задержала подозреваемого в этой краже. Им оказался известный в прошлом хоккейный нападающий Михаил Бутурлин. Похищенное у него было изъято», – уточнил собеседник агентства.

60-летний спортсмен был направлен в отделение. Известно, что он отказался давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции России, гласящую, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту данного дела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против хоккеиста.