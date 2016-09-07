Происшествия
16:37, 07 Сентября 2016 Версия для печати

"Гонщик на Gelandewagen" толкнул и оскорбил журналистку в суде

Один из подсудимых, проходящих по делу о гонках с сотрудниками ДПС, Руслан Шамсуаров напал на журналистку в зале суда.

Ранее Sobesednik.ru писал, что два соучастника дела 31 августа сбежали с предварительного слушания в неизвестном направлении. Тогда сын вице-президента нефтяной фирмы «Лукойл» не последовал примеру приятелей и остался в зале суда вплоть до окончания заседания.

В среду, 7 сентября, корреспондент «Газеты.ru» рассказал, что при попытке журналистки перед началом заседания подойти к фигуранту дела о гонках с полицией, сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову, и задать ему несколько вопросов, последний внезапно отобрал у девушки телефон и выкрикнул в ее адрес ряд оскорблений. Корреспондент «Вести ФМ» добавил, что при этом молодой человек оттолкнул ее.

Дело, в рамках которого фигурирует Шамсуаров, проходит в здании Гагаринского суда. Это первое судебное заседание в рамках данного случая по существу. Роману, а также его приятелям – 22-летнему Абдувахобу Маджидову и 25-летнему Виктору Ускову предъявляется обвинение в угрозе применения насилия и публичном оскорблении представителя власти.

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