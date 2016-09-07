Происшествия
Источник: ТАСС
09:38, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Девятиклассник выстрелил в школьниц из пневматики на Урале

В Екатеринбурге девятиклассник выстрелил в школьниц из подаренного пневматического оружия.

Правоохранительные органы Екатеринбурга проводят проверку по факту стрельбы около городской школы №49. Как сообщает ТАСС, девятиклассник выстрелил из пневматики в учениц школы.

«Прокуратура организовала проверку по факту инцидента вблизи школы № 49, расположенной в Екатеринбурге. По предварительной информации, в понедельник, 5 сентября, ученик девятого класса вблизи образовательного учреждения выстрелил предварительно из пневматического пистолета в учениц данной школы», – рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Сообщается, что пневматический пистолет стрелявшему ученику мог подарить его родственник.

По данным источника, сотрудники прокуратуры будут опрашивать родителей ученика, который принес в школу пистолет, родителей пострадавших учеников, а также сотрудников школы.

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Красникова Диана

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