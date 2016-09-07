Происшествия
Источник: ТАСС
09:52, 07 Сентября 2016 Версия для печати

17 млн рублей занял аферист из Москвы на "открытие бизнеса"

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в хищении 17 млн руб. под видом открытия бизнеса.

В правоохранительные органы 7 сентября, в среду, поступила информация, что лжепредприниматель составил бизнес-проект, в котором предложил поучаствовать своей знакомой. Предполагалось, что «бизнес» будет касаться открытия букмекерской конторы и продажи подержанных автомобилей.

«В качестве первоначального взноса потерпевшая передала "предпринимателю" более 11 млн рублей. В дальнейшем под предлогом инвестиций в развитие социальных сетей злоумышленник похитил у женщины еще 6 млн рублей», – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу московской полиции. Чтобы скрыть преступные намерения, мужчина передал знакомой расписку о займе.

С помощью мероприятий по оперативному розыску сотрудники ОЭБиПК УВД по САО задержали подозреваемого. Им оказался безработный 40-летний мужчина, приехавший в Россию из ближнего зарубежья. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

На данный момент полиция проверяет связь подозреваемого с другими похожими преступлениями, устанавливаются соучастники.

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