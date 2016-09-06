В Питере угнали четыре BMW, открыв их ключами из сейфа автосалона

В питерском автосалоне на улице Савушкина 1 сентября грабители угнали вечером 4 машины марки BMW.

Иномарки BMW X6, BMW 7, BMW X5 и BMW 5 серии «Гран туризмо», предназначенные для тест-драйва, были открыты ключами, украденными из сейфа автосалона, сообщает «Фонтанка».

Сообщается, что угон автомобилей произошёл буквально за две минуты.

Помещение не имеет особой охраны, поэтому доступ к сейфу, где хранятся вторые комплекты ключей от новых автомобилей, открыт. Видеокамеры не засекли мужчин, так как их лица скрывали кепки.

Общая стоимость угнанных автомобилей составила 20 млн рублей. Полиция ищет иномарки.