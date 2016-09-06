Авто
Источник: Фонтанка
16:27, 06 Сентября 2016 Версия для печати

В Питере угнали четыре BMW, открыв их ключами из сейфа автосалона

В питерском автосалоне на улице Савушкина 1 сентября грабители угнали вечером 4 машины марки BMW.

Иномарки BMW X6, BMW 7, BMW X5 и BMW 5 серии «Гран туризмо», предназначенные для тест-драйва, были открыты ключами, украденными из сейфа автосалона, сообщает «Фонтанка».

Сообщается, что угон автомобилей произошёл буквально за две минуты.

Помещение не имеет особой охраны, поэтому доступ к сейфу, где хранятся вторые комплекты ключей от новых автомобилей, открыт. Видеокамеры не засекли мужчин, так как их лица скрывали кепки.

Общая стоимость угнанных автомобилей составила 20 млн рублей. Полиция ищет иномарки.

Рожко Дарья

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