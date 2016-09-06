В Москве мужчина попытался скрыться с украденным планшетом

В Восточном округе Москвы 6 сентября полиция задержала грабителя, напавшего на мужчину с коляской.

Злоумышленник подбежал к молодому человеку, когда тот прогуливался на Свободном проспекте в ВАО Москвы с шестимесячным ребёнком, вырвал планшетный компьютер и скрылся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской полиции.

Благодаря действиям сотрудников уголовного розыска отдела полиции по району Новогиреево через 20 минут грабителя схватили. Планшет изъяли полицейские.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.