Происшествия
Источник: ТАСС
13:27, 06 Сентября 2016 Версия для печати

В Москве мужчина попытался скрыться с украденным планшетом

В Восточном округе Москвы 6 сентября полиция задержала грабителя, напавшего на мужчину с коляской.

Злоумышленник подбежал к молодому человеку, когда тот прогуливался на Свободном проспекте в ВАО Москвы с шестимесячным ребёнком, вырвал планшетный компьютер и скрылся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской полиции.

Благодаря действиям сотрудников уголовного розыска отдела полиции по району Новогиреево через 20 минут грабителя схватили. Планшет изъяли полицейские.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Рожко Дарья

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