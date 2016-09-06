Происшествия
Источник: ТАСС
15:40, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Спасатели потушили возгорание в ТЦ "Город" в ЮВАО Москвы

6 сентября в торговом центре (ТЦ) «Город» произошло возгорание утеплителя на наружной стене здания.

Инцидент произошёл на Рязанском проспекте в районе Нижегородский Юго-Восточного округа Москвы.

Представитель пресс-службы МЧС России сообщил, что возгорание локализовано. В настоящее время проводится эвакуация людей из мест, приближённых к очагу возгорания, передаёт ТАСС.

«По предварительным данным, на наружной стене здания ТЦ по адресу Рязанский проспект, 2 произошло возгорание утеплителя с последующим тлением на общей площади 20 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС локализовали тление, угрозы распространения нет», — пояснил пресс-секретарь.

Причины возгорания устанавливаются.

Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Экс-жена Деппа сводит его с ума
15:03, 06 Сентября 2016
Эмбер Херд продолжает донимать Джонни Деппа даже после суда и развода, узнал Sobesednik.ru
»
Жизнь коротка, а стройка вечна
14:51, 06 Сентября 2016
Строительство стадиона на Крестовском о-ве в Петербурге обрастает новыми скандальными подробностями, узнал Sobesednik.ru
»
Что произойдет после создания ЕГРН – единого реестра собственников недвижимости?
14:08, 06 Сентября 2016
Как и зачем объединяют реестры собственников недвижимости, рассказал Sobesednik.ru эксперт отрасли
»