Спасатели потушили возгорание в ТЦ "Город" в ЮВАО Москвы

6 сентября в торговом центре (ТЦ) «Город» произошло возгорание утеплителя на наружной стене здания.

Инцидент произошёл на Рязанском проспекте в районе Нижегородский Юго-Восточного округа Москвы.

Представитель пресс-службы МЧС России сообщил, что возгорание локализовано. В настоящее время проводится эвакуация людей из мест, приближённых к очагу возгорания, передаёт ТАСС.

«По предварительным данным, на наружной стене здания ТЦ по адресу Рязанский проспект, 2 произошло возгорание утеплителя с последующим тлением на общей площади 20 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС локализовали тление, угрозы распространения нет», — пояснил пресс-секретарь.

Причины возгорания устанавливаются.