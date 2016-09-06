Происшествия
Источник: Life
12:02, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Осы напали на троих малышей в детском саду в ВАО Москвы

5 сентября в одном из московских детских садов троих детей покусали осы.

Инцидент произошёл на Федеративном проспекте в районе Ивановское Восточного округа Москвы, сообщает Life.

Во время прогулки с воспитателями во дворе трое детей наступили на неустойчивую доску на полу веранды, под которой находился улей. Насекомые, вылетев из образовавшейся дыры, набросились на троих детей шести лет. Один из мальчиков получил укус голени, другой — носа, а девочку оса ужалила в шею.

На место оперативно приехала карета скорой помощи. Врачи осмотрели пострадавших детей и оказали необходимую помощь. После осмотра медиков детей забрали родители. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

После этого инцидента руководство детского сада решило избавиться от улья с помощью специалистов, которые приехали и ликвидировали опасных насекомых.

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