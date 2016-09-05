Происшествия
11:31, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Жители Екатеринбурга, где произошла стрельба, боятся "террора местных"

Житель Екатеринбурга, где 3 сентября произошла стрельба в цыганском поселке, подозревает цыган в «терроре» местного населения.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что мужчина, подозреваемый в стрельбе в цыганском поселке в Екатеринбурге 3 сентября, добровольно явился в полицию. Подозреваемый, пришедший к правоохранителям в сопровождении соседей и журналистов, написал заявление о привлечении к уголовной ответственности более 20 человек, которых он обвиняет в применении насилия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили информацию о добровольной явке подозреваемого.

«Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области официально подтверждает факт добровольной явки местного жителя 1977 года рождения в дежурную часть Главного управления сегодня в 06:30 утра. Он разыскивался по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации» , – рассказали в региональном главке.

Также в ведомстве уточнили, что стрелявший заявил о нападении на него и «еще ряд граждан», личности которых не уточняются.

«Заявление было зарегистрировано в установленном законом порядке. В настоящее время гражданин передан сотрудникам Следственного комитета для проведения дальнейших следственных действий», – добавили в главном управлении.

Также Sobesednik.ru связался с сотрудником магазина, который находится по соседству с домом 65 по Депутатской улице, где произошел инцидент. Работник магазина рассказал, что местные жители активно обсуждают произошедшее.

«Говорят, что тут местные терроризируют, возможно, цыгане — это же цыганский поселок. Мы работаем здесь, не живем. В основном клиенты у нас не эти, а приезжие. Пока еще сегодня ничего не обсуждали, не говорили, все тихо», — сказал собеседник издания.

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Соловьева Екатерина

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