Заснувший за рулем водитель фуры погиб в ДТП ночью на МКАД

Ночью на 89-м километре МКАД опрокинулся грузовик, в результате чего погиб водитель.

Грузовой автофургон перевернулся ночью на внутренней стороне 89-го километра МКАД и спровоцировал еще одно ДТП с иномаркой , сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госавтоинспекции столицы. В результате аварии погиб водитель грузовика и пострадала женщина-водитель иномарки.

«Сегодня около часа ночи на внутренней стороне 89-го километра МКАД грузовой автофургон врезался в отбойник и опрокинулся. С аварийным грузовиком столкнулся Nissan», – рассказал источник.

Сообщается, что авария могла произойти из-за того, что водитель фуры заснул за рулем.