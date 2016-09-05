Заснувший за рулем водитель фуры погиб в ДТП ночью на МКАД

Ночью на 89-м километре МКАД опрокинулся грузовик, в результате чего погиб водитель.
Грузовой автофургон перевернулся ночью на внутренней стороне 89-го километра МКАД и спровоцировал еще одно ДТП с иномаркой , сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госавтоинспекции столицы. В результате аварии погиб водитель грузовика и пострадала женщина-водитель иномарки.
«Сегодня около часа ночи на внутренней стороне 89-го километра МКАД грузовой автофургон врезался в отбойник и опрокинулся. С аварийным грузовиком столкнулся Nissan», – рассказал источник.
Сообщается, что авария могла произойти из-за того, что водитель фуры заснул за рулем.