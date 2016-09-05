В Пензе лихач протаранил полицейский патруль

В ночь на 5 сентября сотрудники полиции в Пензе получили травмы из-за столкновения автомобиля ВАЗ-2109 с патрулем ДПС.

Инцидент произошёл на проспекте Победы, сообщает новостной портал Penzainform.

Согласно данным новостного портала, полицейские заметили подозрительный автомобиль и потребовали от водителя остановиться. В ответ на просьбу сотрудников полиции нарушитель нажал на газ. Чтобы пресечь действия водителя, патруль ДПС, дежуривший на данном участке, преградил путь, заблокировав таким образом движение в сторону пешеходного перехода, где находились люди. Однако нарушитель не затормозил и на полной скорости протаранил полицейский автомобиль.

В результате происшествия сотрудники ГИБДД, находившиеся в авто, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время решается вопрос о привлечении нарушителя к уголовной ответственности.