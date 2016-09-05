Происшествия
Источник: Сайт школы №57
11:56, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Полиция расследует связь учителя с учениками после обращения директора

Директор школы №57 в Москве Сергей Менделевич обратился в полицию для расследования связи учителя с ученицами.

В обращении, опубликованном на сайте школы, сказано, что полиция будет расследовать преступления, совершённые в отношении учеников этой школы.

Также Менделевич решил обратиться в департамент образования для создания школьной комиссии по этике, в которую будут входить родители и выпускники школы для расследования «случаев нарушения прав детей».

В ходе разбирательства директор призвал учителей не увольняться, чтобы дети не теряли своих наставников, а расследование было объективным.

Столичная школа №57 оказалась в центре внимания после сообщения о сексуальной связи учителя со школьницами. О сексуальных отношениях педагога со школьницами на своей странице написала журналист Екатерина Кронгауз. По её словам, в течение последних 16 лет в школе знали об этих сексуальных отношениях, однако не сообщали о них в полицию. Когда об этой истории узнала общественность, учителя уволили.

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