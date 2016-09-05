Происшествия
Источник: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
14:56, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Полиция ищет ослепивших пилота лазером в момент посадки в Анапе

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, направивших лазерный луч на кабину пилота самолета Новосибирск — Анапа.

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что инцидент произошел 3 сентября в момент, когда пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Россия», вылетевший из Новосибирска, совершал заход на посадку судна на посадку в аэропорту Анапы.

Как рассказали в ведомстве, неизвестные светили лазером неподалеку от самолета, в результате чего луч зеленого света попал на кабину пилота. По предварительным данным, лазер был направлен из района анапского поселка Джемете.

На борту самолета находились 197 человек. К счастью, инцидент не создал серьезных помех и посадка лайнера прошла в штатном режиме.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Соловьева Екатерина

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