Полиция ищет ослепивших пилота лазером в момент посадки в Анапе

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, направивших лазерный луч на кабину пилота самолета Новосибирск — Анапа.

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что инцидент произошел 3 сентября в момент, когда пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Россия», вылетевший из Новосибирска, совершал заход на посадку судна на посадку в аэропорту Анапы.

Как рассказали в ведомстве, неизвестные светили лазером неподалеку от самолета, в результате чего луч зеленого света попал на кабину пилота. По предварительным данным, лазер был направлен из района анапского поселка Джемете.

На борту самолета находились 197 человек. К счастью, инцидент не создал серьезных помех и посадка лайнера прошла в штатном режиме.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.