Происшествия
Источник: РЕН ТВ
09:56, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Полицейский впал в кому после избиения неизвестными в Москве

Вечером 4 сентября в Москве жестоко избили сотрудника МВД по Московской области.

Инцидент произошёл около магазина на Перервинском бульваре в районе Марьино Юго-Восточного округа Москвы, передаёт РЕН ТВ.

Во время ссоры несколько мужчин набросились на полицейского и избивали его до тех пор, пока страж порядка не перестал подавать признаков жизни.

С места происшествия 26-летнего сотрудника полиции увезла карета скорой помощи. Медики констатировали у пострадавшего кому, тяжёлую черепно-мозговую травму, ушиб и отёк головного мозга.

Коллеги пострадавшего опросили свидетелей происшествия и спустя несколько часов задержали 34-летнего уроженца Саратовской области Джанибека А. и 31-летнего приезжего из Узбекистана Одилжана А. Подозреваемым грозит до 10 лет тюремного заключения.

Худик Ольга

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