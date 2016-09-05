Происшествия
Источник: Life
12:25, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Избитого братом пациентки врача в Подмосковье вернули в реанимацию

5 сентября врача-рентгенолога центральной городской больницы, избитого братом пациентки, перевели в реанимацию.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который избил врача в больнице города Орехово-Зуево.

Врачи экстренно перевели в реанимационное отделение врача Семёна Михайлова из-за резкого ухудшения самочувствия, передаёт Life.

В настоящее время врачи борются за стабилизацию состояния пострадавшего.

Напомним, что нападение на врача-рентгенолога Семёна Михайлова в больнице Орехова-Зуева произошло 30 августа. По словам пострадавшего, из-за длинной очереди в травмпункте пациентка начала на него кидаться, а когда Михайлов попытался успокоить девушку, на него накинулся её брат.

Худик Ольга

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