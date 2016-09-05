Губернатор Приморья призвал к борьбе против спекуляции гумпомощью

Случаи продажи собранной гуманитарной помощи зафиксированы в Приморском крае. Продают вещи, продукты и медикаменты.

Ранее Sobesednik.ru писал, что из-за тайфуна «Лайонрок» в Приморье введен режим ЧС федерального уровня.

После вызванного тайфуном наводнения в Приморье, от которого пострадало по меньшей мере 16 муниципальных образований региона из 34, в район бедствия была направлена гуманитарная помощь. Известно, что собиралась она как в самом крае, так и в других регионах страны.

Однако, по данным администрации Приморья, зафиксированы попытки продажи выделенной гуманитарной помощи, в том числе одежды и продуктов, собранных для местных жителей.

«В крае зафиксированы случаи спекуляции на ситуации, в частности попытки продавать собранную гуманитарную помощь. Губернатор подчеркнул, что процесс распределения продуктов первой необходимости, воды, медикаментов в районах, отрезанных от большой земли, необходимо контролировать», – привели в пресс-службе администрации информацию с селекторного заседания комиссии по ЧС.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский распорядился, чтобы правоохранительными органами региона были приняты соответствующие меры. Он также призвал к созданию Единого центра управления транспортом на базе одного из краевых департаментов, чтобы сделать возможным сбор данных о передвижениях и доставке помощи.

«У нас есть понятное количество вертолетов: два Ми-26, два Ми-2, пять Ми-8 уже задействованы, еще три Ми-8 Минобороны планируется привлечь. Важно сделать так, чтобы они использовались по максимуму. Летят, например, энергетики ЛЭП восстанавливать, пусть берут груз на борт, при необходимости эвакуируют людей», – заявил Миклушевский.