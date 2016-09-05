Активисты у главного офиса "Интер" в Киеве грозят новым поджогом

Возле главного здания телеканала «Интер» в Киеве собрались митингующие.

Как сообщает интернет-портал LB.ua, возле главного офиса телеканала «Интер» на улице Дмитриевской собралась толпа митингующих.

По данным СМИ, десятки активистов разрисовали краской двухметровый забор, установленный в ночь на 5 сентября по периметру здания после того, как в другом здании телеканала в Киеве 4 сентября произошел пожар.

На заборе митингующие написали: «"Интер" — прочь». По словам одного из активистов, забор явно незаконный, его необходимо снести. Собравшиеся планируют заблокировать вход и не пускать в офис работников телеканала.

Собравшиеся угрожают «жечь покрышки» и уже подвезли к зданию шины.

Днем ранее, 4 сентября, в здании на улице Щусева, где располагается компания «Национальные информационные системы», которая производит телепрограммы для канала «Интер», произошел поджог. Неизвестные злоумышленники подожгли офис, в котором производятся информационные программы телеканала, а также уничтожили телевизионную студию. Сотрудники, которые не смогли эвакуироваться, были вынуждены подняться на крышу. Позднее пожар был ликвидирован, в результате инцидента никто не пострадал.

Несмотря на случившееся, вещание телеканала «Интер» приостановлено не было. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство» и «умышленное уничтожение и повреждение имущества».

Как рассказал начальник Главного управления национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, в связи с пожаром были задержаны шесть человек.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что нападение на здание телеканала совершили бывшие военнослужащие.

Полицейские просят собравшихся не нарушать правопорядок, возле здания дежурит карета скорой помощи и пожарные.