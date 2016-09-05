Происшествия
Источник: РИА "Новости"
10:47, 05 Сентября 2016 Версия для печати

67-летний мужчина задержан за убийство соседа по коммуналке в Москве

В Северном округе Москвы сотрудники правопорядка задержали пенсионера, застрелившего соседа по коммуналке.

Как сообщают в правоохранительных органах, инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября, в 17:30. В полицию поступило сообщение о криках о помощи и звуках выстрелов в квартире дома в Локомотивном проезде Северного административного округа Тимирязевского района Москвы. Как стало позже известно, пожилой мужчина застрелил из помпового ружья своего соседа из-за бытовой ссоры.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 67-летнего пенсионера по подозрению в убийстве в коммунальной квартире на Локомотивном проезде. Установлено, что в ссоре задержанный произвел два выстрела в соседа, который от полученных ранений скончался на месте», – приводит слова источника в правоохранительных органах с агентству РИА «Новости».

По данному факту проводится проверка. Других подробностей пресс-служба полиции не раскрыла.

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