67-летний мужчина задержан за убийство соседа по коммуналке в Москве

В Северном округе Москвы сотрудники правопорядка задержали пенсионера, застрелившего соседа по коммуналке.

Как сообщают в правоохранительных органах, инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября, в 17:30. В полицию поступило сообщение о криках о помощи и звуках выстрелов в квартире дома в Локомотивном проезде Северного административного округа Тимирязевского района Москвы. Как стало позже известно, пожилой мужчина застрелил из помпового ружья своего соседа из-за бытовой ссоры.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 67-летнего пенсионера по подозрению в убийстве в коммунальной квартире на Локомотивном проезде. Установлено, что в ссоре задержанный произвел два выстрела в соседа, который от полученных ранений скончался на месте», – приводит слова источника в правоохранительных органах с агентству РИА «Новости».

По данному факту проводится проверка. Других подробностей пресс-служба полиции не раскрыла.