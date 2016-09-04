В ДТП с рейсовым автобусом в Афганистане погибли 36 человек

36 человек погибли и 28 пострадали пострадали в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком на юге Афганистана.

Как сообщили зарубежные СМИ, 3 сентября на трассе Кабул – Кандагар в Афганистане столкнулись фура и рейсовый автобус. В результате погибли 36 человек. 28 человек пострадали.

По последним данным, машины столкнулись на большой скорости. После столкновения оба автомобиля загорелись. Автобус полностью выгорел изнутри.

Сейчас на месте аварии работает афганская полиция. Все обстоятельства уточняются.