В Дагестане начали прослушивать разговоры из-за режима КТО

В Магарамкентском районе Дагестана 4 сентября введён режим контртеррористической операции (КТО).
Представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане пояснил, что режим КТО введён на юге Дагестана, передаёт ТАСС.
«В 5:00 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима контртеррористической операции в административных границах Магарамкентского района», — рассказал представитель.
Он добавил, что в рамках КТО разыскиваются боевики, а также их пособники.
Правовой режим КТО подразумевает ряд ограничений для граждан. В частности, в рамках данного режима спецслужбы могут прослушивать телефонные разговоры, просматривать электронную почту.