Происшествия
Источник: ТАСС
10:13, 04 Сентября 2016 Версия для печати

В Дагестане начали прослушивать разговоры из-за режима КТО

В Магарамкентском районе Дагестана 4 сентября введён режим контртеррористической операции (КТО).

Представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане пояснил, что режим КТО введён на юге Дагестана, передаёт ТАСС.

«В 5:00 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима контртеррористической операции в административных границах Магарамкентского района», — рассказал представитель.

Он добавил, что в рамках КТО разыскиваются боевики, а также их пособники.

Правовой режим КТО подразумевает ряд ограничений для граждан. В частности, в рамках данного режима спецслужбы могут прослушивать телефонные разговоры, просматривать электронную почту.

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Как определить, что ваш телефон прослушивают?
Через мобильные телефоны проходит большая часть информации о нашей личной жизни – виде разговоров и СМС. И вся она может быть доступна постороннему лицу совершенно без нашего ведома. Более того, не так сложно по GPS следить за тем, где и когда мы находимся, и слушать разговоры, идущие при вроде бы неработающем телефоне – ведь мобильник всегда с нами »

Худик Ольга

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