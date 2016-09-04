Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
08:22, 04 Сентября 2016 Версия для печати

При крушении судна в Турции пострадала туристка из России

Два человека пропали без вести после крушения туристического судна на побережье Турции.

Как сообщили зарубежные СМИ, 3 сентября в нескольких милях от берега турецкой Анталье затонула туристическое прогулочное судно Haber Turk. В результате пострадали 33 человека. Двое числятся без вести пропавшими.

Известно, что во время крушения пострадала россиянка. Ей оказали медицинскую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По последним данным, прогулочное судно затонуло в условиях плохой погоды уже у самого берега. Судно сначала начало крениться, а затем опрокинулось на бок. В Сети уже есть видеокадры крушения. Все обстоятельства происшествия уточняются.

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