Полиция по горячим следам задержала ограбившего пенсионерку в СЗАО

3 августа полиция задержала подозреваемого в ограблении пенсионерки в Северо-Западном округе Москвы.
Представитель пресс-службы МВД по Москве сообщил, что задержанным оказался ранее судимый 34-летний безработный москвич, передаёт агентство «Москва».
«В дежурную часть полиции обратилась 72-летняя потерпевшая с сообщением о том, что на бульваре Яна Райниса на неё напал неизвестный, вырвал из ушей золотые серьги, после чего скрылся в неизвестном направлении», – рассказал пресс-секретарь.
Он пояснил, что подозреваемого задержали на улице Туристская района Южное Тушино Северо-Западном округе Москвы.
В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабёж». Задержанного заключили под стражу.