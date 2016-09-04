Происшествия
Источник: Агентство городских новостей "Москва"
07:46, 04 Сентября 2016 Версия для печати

Полиция по горячим следам задержала ограбившего пенсионерку в СЗАО

3 августа полиция задержала подозреваемого в ограблении пенсионерки в Северо-Западном округе Москвы.

Представитель пресс-службы МВД по Москве сообщил, что задержанным оказался ранее судимый 34-летний безработный москвич, передаёт агентство «Москва».

«В дежурную часть полиции обратилась 72-летняя потерпевшая с сообщением о том, что на бульваре Яна Райниса на неё напал неизвестный, вырвал из ушей золотые серьги, после чего скрылся в неизвестном направлении», – рассказал пресс-секретарь.

Он пояснил, что подозреваемого задержали на улице Туристская района Южное Тушино Северо-Западном округе Москвы.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабёж». Задержанного заключили под стражу.

Худик Ольга

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