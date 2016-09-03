Происшествия
Источник: ТАСС
08:19, 03 Сентября 2016 Версия для печати

В Иванове мачеха убила 2-летнюю падчерицу из-за ревности

2 сентября в Иванове пропавшую двухлетнюю девочку нашли мертвой в акватории реки в парке города.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. старшего помощника Следственного управления СК России по Ивановской области Ольгу Долеву, инцидент произошел 2 сентября в городе Иваново. Родственница двухлетней девочки вышла с ней на прогулку и ненадолго отлучилась в квартиру, оставив ребенка одного. Когда она вернулась, то обнаружила, что ребенок пропал. После тело девочки нашли в акватории реки в парке Харинка.

По подозрению в убийстве была задержана мачеха девочки 1991 года рождения.

«По предварительной версии следствия, подозреваемая, являясь официальной супругой биологического отца ребенка, совершила похищение и убийство малолетней из мотива ревности своего супруга к внебрачной дочери и биологической матери ребенка», — сказала представитель СК.

На данный момент устанавливаются все детали произошедшего.

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Карпухина Мария

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