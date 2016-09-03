Происшествия
Источник: ТАСС
14:05, 03 Сентября 2016 Версия для печати

Сбивший женщину насмерть водитель скрылся после ДТП в Москве

Водитель Audi ночью сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Москве и скрылся с места аварии.

Правоохранительные органы столицы разыскивают водителя Audi, который в ночь на 3 сентября сбил насмерть женщину и скрылся. Как сообщает ТАСС, авария произошла на пешеходном переходе на Ленинском проспекте в Гагаринском районе ЮЗАО Москвы.

«Автомобиль Audi сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, после чего, не останавливаясь, автомобиль скрылся. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте», – сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным источника, сотрудники полиции проводят мероприятия по задержанию подозреваемого.

читайте также:Юнус-Бек Евкуров
Участников ДТП с кортежем Евкурова спасла низкая скорость
В администрации Юнус-Бека Евкурова объяснили, как в аварии с участием его кортежа удалось избежать жертв »

Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Текст дня: Дракон умер и сфинксы не помогут!
15:29, 03 Сентября 2016
Известный общественный деятель Гейдар Джемаль рассуждает о будущем «каримовской тирании» после его смерти
»
Двукратный призер ОИ-2016 Юлия Ефимова: Были моменты, когда отвернулись все
13:07, 03 Сентября 2016
Пловчиха, двухкратный серебряный призер Олимпиады в Рио Юлия Ефимова рассказала Sobesednik.ru о трудностях прошедших Игр
»
Автоюрист: Ошибочных штрафов в России больше, чем видят статистики
13:03, 03 Сентября 2016
О способах борьбы автомобилистов со штрафами за фальшивые нарушения рассказал автоюрист
»