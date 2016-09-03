Сбивший женщину насмерть водитель скрылся после ДТП в Москве

Водитель Audi ночью сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Москве и скрылся с места аварии.

Правоохранительные органы столицы разыскивают водителя Audi, который в ночь на 3 сентября сбил насмерть женщину и скрылся. Как сообщает ТАСС, авария произошла на пешеходном переходе на Ленинском проспекте в Гагаринском районе ЮЗАО Москвы.

«Автомобиль Audi сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, после чего, не останавливаясь, автомобиль скрылся. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте», – сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным источника, сотрудники полиции проводят мероприятия по задержанию подозреваемого.