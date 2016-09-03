Пожарный сорвался с 11 этажа при тушении квартиры в Ярославле

Во время тушения пожара в многоэтажном доме Ярославля пожарный сорвался с высоты 11 этажа и погиб.

В Ярославле во время тушения пожара в одном из многоквартирных домов погиб пожарный, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона. Мужчина сорвался с лестницы, находившейся на уровне 11 этажа.

«По факту гибели спасателя 2 сентября при тушении пожара в одном из многоквартирных домов Ярославля в результате падения с 11 этажа проводится проверка», – рассказал источник.

Сообщается также, что в региональном управлении МЧС подтвердили факт гибели пожарного, однако не смогли дать оперативный комментарий о случившемся.