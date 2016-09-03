Происшествия
Источник: ТАСС
15:09, 03 Сентября 2016 Версия для печати

Пожарный сорвался с 11 этажа при тушении квартиры в Ярославле

Во время тушения пожара в многоэтажном доме Ярославля пожарный сорвался с высоты 11 этажа и погиб.

В Ярославле во время тушения пожара в одном из многоквартирных домов погиб пожарный, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона. Мужчина сорвался с лестницы, находившейся на уровне 11 этажа.

«По факту гибели спасателя 2 сентября при тушении пожара в одном из многоквартирных домов Ярославля в результате падения с 11 этажа проводится проверка», – рассказал источник.

Сообщается также, что в региональном управлении МЧС подтвердили факт гибели пожарного, однако не смогли дать оперативный комментарий о случившемся.

читайте также:
Главный пожарный Москвы ушел в огонь навсегда
Главный пожарный Москвы, Герой России Евгений Чернышев погиб при исполнении 20 марта 2010 года. О человеке, которого коллеги называли Тушилой, вспоминает его вдова Марина »

Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Текст дня: Дракон умер и сфинксы не помогут!
15:29, 03 Сентября 2016
Известный общественный деятель Гейдар Джемаль рассуждает о будущем «каримовской тирании» после его смерти
»
Двукратный призер ОИ-2016 Юлия Ефимова: Были моменты, когда отвернулись все
13:07, 03 Сентября 2016
Пловчиха, двухкратный серебряный призер Олимпиады в Рио Юлия Ефимова рассказала Sobesednik.ru о трудностях прошедших Игр
»
Автоюрист: Ошибочных штрафов в России больше, чем видят статистики
13:03, 03 Сентября 2016
О способах борьбы автомобилистов со штрафами за фальшивые нарушения рассказал автоюрист
»