Происшествия
Источник: Американские СМИ
09:35, 03 Сентября 2016 Версия для печати

15 человек погибли в результате теракта на рынке Филиппин

На рынке в филиппинском городе Давао 2 сентября прогремел взрыв, в результате которого погибли 15 человек.

Как сообщает телеканал CNN, президент Филиппин Родриго Дутерте назвал произошедший взрыв на рынке в городе Давао терактом. В результате трагедии погибли 15 человек, 30 оказались ранены.

«Нам нужно посмотреть в лицо этой ужасной голове терроризма», — сказал Дутерте, находясь рядом с местом взрыва.

Злоумышленники устроили теракт с помощью самодельного взрывного устройства. После произошедшего президент обязал полицию и армию досматривать людей и машины на границах.

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Карпухина Мария

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