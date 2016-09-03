15 человек погибли в результате теракта на рынке Филиппин

На рынке в филиппинском городе Давао 2 сентября прогремел взрыв, в результате которого погибли 15 человек.

Как сообщает телеканал CNN, президент Филиппин Родриго Дутерте назвал произошедший взрыв на рынке в городе Давао терактом. В результате трагедии погибли 15 человек, 30 оказались ранены.

«Нам нужно посмотреть в лицо этой ужасной голове терроризма», — сказал Дутерте, находясь рядом с местом взрыва.

Злоумышленники устроили теракт с помощью самодельного взрывного устройства. После произошедшего президент обязал полицию и армию досматривать людей и машины на границах.