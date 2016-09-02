Мужчина ранил ножом двоих человек в ходе ссоры в кафе ЮВАО

Неизвестный преступник с ножом напал на двух человек возле кафе на юго-востоке Москвы.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел ночью 2 сентября в одном из кафе на Совхозной улице в районе Люблино Юго-Восточного административного округа столицы.

Возникшая между тремя мужчинами словесная перепалка закончилась использованием холодного оружия, рассказал источник агентства.

«Сегодня ночью в кафе на Совхозной улице находились трое граждан, между которыми возник словесный конфликт. Они вышли разбираться между собой на улицу, где мужчина ножом изрезал двоих граждан», — заявил собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента и заявили, что пострадавшие были госпитализированы.

«Сегодня в 2.50 в районе третьего дома по Совхозной улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого неизвестный причинил колото-резаные раны двум гражданам. Пострадавшие направлены в медучреждение», — сообщили в пресс-службе.

В данный момент ведутся поиски нападавшего.