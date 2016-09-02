Происшествия
Источник: РИА "Новости"
09:28, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Мужчина ранил ножом двоих человек в ходе ссоры в кафе ЮВАО

Неизвестный преступник с ножом напал на двух человек возле кафе на юго-востоке Москвы.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел ночью 2 сентября в одном из кафе на Совхозной улице в районе Люблино Юго-Восточного административного округа столицы.

Возникшая между тремя мужчинами словесная перепалка закончилась использованием холодного оружия, рассказал источник агентства.

«Сегодня ночью в кафе на Совхозной улице находились трое граждан, между которыми возник словесный конфликт. Они вышли разбираться между собой на улицу, где мужчина ножом изрезал двоих граждан», — заявил собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента и заявили, что пострадавшие были госпитализированы.

«Сегодня в 2.50 в районе третьего дома по Совхозной улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого неизвестный причинил колото-резаные раны двум гражданам. Пострадавшие направлены в медучреждение», — сообщили в пресс-службе.

В данный момент ведутся поиски нападавшего.

читайте также:
Ранившего ножом продавца "Билайна" в ЦАО задержала полиция
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на продавца салона сотовой связи в Москве »

Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Как правильно выбрать кухонные весы
07:09, 02 Сентября 2016
Sobesednik.ru выяснил, для каких целей и ситуаций подходят различные кухонные весы
»
Бердников стал папой в четвертый раз
06:06, 02 Сентября 2016
Супруга Александра Бердникова Ольга подарила музыканту двойняшек, узнал Sobesednik.ru
»
"Голос" без Градского, а Хрюша со Шнуром. Что изменится на ТВ в новом сезоне
00:01, 02 Сентября 2016
Sobesednik.ru узнал, чем порадуют и огорчат российских телезрителей главные каналы ТВ в новом сезоне
»