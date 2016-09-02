Происшествия
Источник: РИА Новости
08:21, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Глава ГУ МЧС по Приморью утонул в Чугуевском районе

В СМИ появилось сообщение о гибели главы ГУ МЧС по Приморскому краю Олега Федюры.

Глава ГУ МЧС по Приморью Олег Федюра утонул в Чугуевском районе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

«Он погиб в Чугуевском районе», – рассказал источник.

По данным издания, в краевом главке эту информацию не стали подтверждать, но и не опровергли. Представитель МЧС заявил, что ведомство не дает комментариев по ситуации.

При этом в пресс-службе МЧС России сообщили, что в Чугуевском районе недалеко от населенного пункта Уборка, где ликвидируют последствия мощного тайфуна и эвакуируют людей, в воду упал «КамАЗ» спасателей.

«На место на "КамАЗе" следовал дополнительный отряд спасателей Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС. При пересечении реки Павловка машина ушла под воду», – рассказали в пресс-службе. Отмечается, что сведений о пострадавших пока не поступало.

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