Происшествия
17:54, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Взрывы на космодроме в США сотрясли близлежащие здания

На космодроме на мысе Канаверал во Флориде произошла серия взрывов во время испытаний ракеты-носителя Falcon 9.

Официальный представитель NASA Карен Нортон сообщила ТАСС, что ЧП на пусковой платформе SpaceX произошло во время испытаний ракеты Falcon 9, которая 3 сентября должна была вывести на орбиту израильский спутник.

Информации о пострадавших не поступало. «Думаю, они [сотрудники американской компании SpaceX] проводят оценки относительно того, какой был нанесён ущерб», — сказала Нортон.

Associated Press со ссылкой на NASA пишет, что во время взрывов тряслись здания, расположенные рядом с космодромом.

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