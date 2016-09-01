Происшествия
Источник: РИА "Новости"
09:50, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Убивший мать и деда москвич мог унести в пакетах части их тел

Убийца двух родственников на северо-востоке Москвы может страдать психическими расстройствами.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 29-летнего мужчину разыскивают по подозрению в убийстве матери и деда на улице Римского-Корсакова в районе Отрадное СВАО Москвы. По версии следствия, москвич зарезал своих родных, а потом отрезал стопы своего деда и скрылся, бросив их в квартире.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что двойное убийство мог совершить душевнобольной. Не исключено, что у разыскиваемого есть при себе пакеты с частями тел.

Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения в подъезде дома в СВАО. Возбуждено уголовное дело.

читайте также:О такой популярности Андрей Чикатило и не мечтал
Фанаты Чикатило. Расследование "Собеседника": как маньяки стали героями соцсетей
Поклонники, оказывается, есть не только у артистов и прочих публичных людей, но и у серийных убийц, узнал Sobesednik.ru »

Ушаков Олег

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Наргиз увеличила охрану после угроз киллера
11:07, 01 Сентября 2016
За певицей Наргиз теперь ездит целый микроавтобус с телохранителями, узнал Sobesednik.ru
»
"Собеседник" нашел у Онищенко еще один незадекларированный дом
10:07, 01 Сентября 2016
Sobesednik.ru обнаружил у «забывчивого» кандидата в ГД Геннадия Онищенко второй незадекларированный дом в Подмосковье
»
Михаил Осокин: В качестве бонуса – собачатина
10:04, 01 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru об инициативе Центробанка скрывать бонусы чиновников
»