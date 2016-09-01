Убивший мать и деда москвич мог унести в пакетах части их тел

Убийца двух родственников на северо-востоке Москвы может страдать психическими расстройствами.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 29-летнего мужчину разыскивают по подозрению в убийстве матери и деда на улице Римского-Корсакова в районе Отрадное СВАО Москвы. По версии следствия, москвич зарезал своих родных, а потом отрезал стопы своего деда и скрылся, бросив их в квартире.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что двойное убийство мог совершить душевнобольной. Не исключено, что у разыскиваемого есть при себе пакеты с частями тел.

Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения в подъезде дома в СВАО. Возбуждено уголовное дело.