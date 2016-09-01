Происшествия
16:10, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Самолет авиакомпании "Ямал" экстренно приземлился в "Домодедово"

Воздушное судно, вылетевшее по маршруту Москва – Белоярск, вынуждено было вернуться в «Домодедово» и экстренно приземлиться.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, в 13:20 по московскому времени самолет маршрута Москва – Белоярск Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа совершил благополучную посадку в штатном режиме, пострадавших нет.

Известно, что это был самолет Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Ямал». Когда борт взлетел, командир судна выяснил, что бортовой компьютер неисправен. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета – «Домодедово».

Пилот смог экстренно приземлить судно, используя резервное компьютерное обеспечение. В белоярском аэропорту отремонтировать компьютер было невозможно, добавляет ТАСС.

Сухорукова Анастасия

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