Самолет авиакомпании "Ямал" экстренно приземлился в "Домодедово"

Воздушное судно, вылетевшее по маршруту Москва – Белоярск, вынуждено было вернуться в «Домодедово» и экстренно приземлиться.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, в 13:20 по московскому времени самолет маршрута Москва – Белоярск Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа совершил благополучную посадку в штатном режиме, пострадавших нет.

Известно, что это был самолет Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Ямал». Когда борт взлетел, командир судна выяснил, что бортовой компьютер неисправен. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета – «Домодедово».

Пилот смог экстренно приземлить судно, используя резервное компьютерное обеспечение. В белоярском аэропорту отремонтировать компьютер было невозможно, добавляет ТАСС.