Расчленитель из Отрадного попал на камеру во время бегства

Убийца двух своих родственников попал на камеры видеонаблюдения на северо-востоке Москвы.

Ранее Sobesednik.ru писал о двойном убийстве на улице Римского-Корсакова в районе Отрадное СВАО Москвы. По предварительным данным, 29-летний мужчина с психическими отклонениями убил и расчленил мать и деда, после чего скрылся с пакетом, в котором могли находиться части тел.

Портал Life опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как коротко стриженный мужчина в серой куртке и брюках выходит из подъезда, где произошло двойное убийство. В левой руке он несёт большой пакет. Лица мужчины не видно.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый разыскивается.