Пойманного расчленителя из Отрадного повезли к следователю

В СК РФ сообщили о поимке мужчины, подозреваемого в убийстве матери и деда в Москве.

Ранее Sobesednik.ru писал о двойном убийстве на улице Римского-Корсакова в районе Отрадное СВАО Москвы. По предварительным данным, 29-летний мужчина с психическими отклонениями убил и расчленил мать и деда, после чего скрылся с пакетом, в котором могли находиться части тел убитых. Душевнобольного с пакетом засняла камера видеонаблюдения, когда он выходил из подъезда дома.

На сайте СК РФ говорится, что столичным следователям и полицейским удалось оперативно установить и задержать вероятного убийцу-расчленителя. Им оказался сын убитой женщины.

В ближайшее время подозреваемого доставят к следователю, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.