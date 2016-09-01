Происшествия
Источник: Сайт СК РФ
15:17, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Пойманного расчленителя из Отрадного повезли к следователю

В СК РФ сообщили о поимке мужчины, подозреваемого в убийстве матери и деда в Москве.

Ранее Sobesednik.ru писал о двойном убийстве на улице Римского-Корсакова в районе Отрадное СВАО Москвы. По предварительным данным, 29-летний мужчина с психическими отклонениями убил и расчленил мать и деда, после чего скрылся с пакетом, в котором могли находиться части тел убитых. Душевнобольного с пакетом засняла камера видеонаблюдения, когда он выходил из подъезда дома.

На сайте СК РФ говорится, что столичным следователям и полицейским удалось оперативно установить и задержать вероятного убийцу-расчленителя. Им оказался сын убитой женщины.

В ближайшее время подозреваемого доставят к следователю, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

читайте также:Выясняется, что сумасшедшие спокойно разгуливают по российским улицам
Расчленители и потрошители среди нас: как вычислить маньяка
После убийства шестерых детей в Нижнем врач объяснил, почему россияне сходят с ума и как распознать в соседе психопата »

Ушаков Олег

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Кремль проигнорировал вопрос о помощи президента Араму Петросяну
17:05, 01 Сентября 2016
В Кремле ответили на вопрос Sobesednik.ru о бизнесмене Араме Петросяне, захватившем столичный банк
»
Дмитрий Быков: Земфира на постсоветском безрыбье
17:02, 01 Сентября 2016
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о певице Земфире, недавно отметившей свое 40-летие
»
Почему рейтинг "Единой России" стремительно падает?
16:42, 01 Сентября 2016
По мнению эксперта Sobesednik.ru, на рейтинге партии власти сказались непопулярные высказывания лидера Дмитрия Медведева
»