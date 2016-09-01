Отец расчленителя из СВАО отрёкся от сына и попросил его убить

Отец душевнобольного москвича, подозреваемого в расчленении матери и деда, отказался от сына.

Как уже писал Sobesednik.ru, правоохранительные органы задержали предполагаемого убийцу-расчленителя, расправившегося с 54-летней матерью и 89-летним дедом на улице Римского-Корсакова в районе Отрадное СВАО Москвы.

«Отец даже в сердцах сказал оперативникам, что когда его поймают, пусть лучше убьют при задержании, дескать, не нужен ему такой сын», — рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что подозреваемого задержали в доме его отца, где правоохранительные органы устроили засаду. Трое вооружённых оперативников скрутили мужчину, когда он вошёл в подъезд и позвонил в домофон.

31 августа отец задержанного сообщил в полицию о хулиганском поведении сына. Через несколько часов по тому же поводу в правоохранительные органы обратился дядя предполагаемого расчленителя, работающий в «Рособоронэкспорте». Оперативники вскрыли квартиру, где проживали сестра, отец и племянник сотрудника «Рособоронэкспорта», и нашли там два трупа.

Предполагаемый расчленитель состоял на учете в психоневрологическом диспансере и употреблял сильнодействующие психотропные вещества.