Происшествия
17:57, 01 Сентября 2016 Версия для печати

На 15-й Парковой перевернувшийся самосвал засыпал остановку

В восточной части столицы перевернулся заполненный песком самосвал. Причины ДТП выясняются.

О произошедшем в ВАО Москвы в районе Восточное Измайлово сообщило агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня в 12.30 по неустановленной пока причине возле дома 1 по 15-й Парковой улице перевернулся самосвал. Сведений о пострадавших не поступало», – рассказали агентству в московском отделении ГИБДД.

Большегруз упал прямо на остановку. На место ДТП приехали несколько экипажей ДПС. Вызван кран для подъема многотонной машины. Автобусы не доезжают до остановки, движение на месте инцидента затруднено, передают Вести.ru.

Сухорукова Анастасия

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