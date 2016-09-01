Происшествия
Источник: Интерфакс
14:40, 01 Сентября 2016 Версия для печати

МЧС начало осмотр Курильских островов после 2 землетрясений

1 сентября в Тихом океане вблизи Курильских островов Сахалинской области произошло два землетрясения.

Представитель пресс-службы Геофизической службы РАН сообщил, что первое землетрясение произошло в 15:28 по сахалинскому времени в 460 километрах юго-западнее Парамушира (один из островов Северной группы Большой гряды Курильских островов) на глубине 40 км. Его магнитуда составила 4,7 балла, передаёт «Интерфакс».

Через полчаса в том же районе произошёл второй толчок магнитудой 5,2 на глубине 10 километров.

Сотрудники МЧС пояснили, что жители населённых пунктов землетрясения не ощутили. Тревога цунами не объявлялась. В настоящее время спасатели осматривают местность на предмет повреждений, рядом с которой произошло землетрясение.

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Худик Ольга

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