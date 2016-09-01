ЛНР продолжит перемирие вопреки подрыву памятника ополченцам

1 сентября в центре Луганска неизвестные подорвали памятник ополченцам самопровозглашенной ЛНР.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, неизвестные подорвали памятник ополченцам, установленный весной в парке Дружбы народов города, с помощью самодельной взрывчатки.

По словам источника, произошедшее было направлено на то, чтобы дестабилизировать обстановку и сорвать режим прекращения огня. «Однако мы не намерены поддаваться на провокации и будем по-прежнему придерживаться перемирия», — добавил он.

Местные СМИ сообщают о том, что из-за взрыва получила повреждения скульптура ополченца-казака.