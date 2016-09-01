Происшествия
Источник: ТАСС
11:14, 01 Сентября 2016 Версия для печати

41 сбежавшего подростка вернули в спецучилище на Урале

В Свердловской области несколько десятков воспитанников сбежали из училища для подростков с девиантным поведением.

Как сообщает ТАСС, 1 сентября сотрудники правоохранительных органов вернули в Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа №1 41 сбежавшего подростка.

«Еще несколько человек разыскиваются сотрудниками полиции с целью их возвращения в училище», — сказали агентству в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Накануне вечером несколько десятков воспитанников, недовольных установленным в училище порядком, устроили беспорядки и сбежали. Подростки отказались от приема пищи, после чего разбили стекло на входных дверях учебного заведения и ушли.

Отмечается, что в связи с инцидентом будет проведена проверка работников училища и документации, касающейся должностных полномочий сотрудников.

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Карпухина Мария

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