41 сбежавшего подростка вернули в спецучилище на Урале

В Свердловской области несколько десятков воспитанников сбежали из училища для подростков с девиантным поведением.

Как сообщает ТАСС, 1 сентября сотрудники правоохранительных органов вернули в Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа №1 41 сбежавшего подростка.

«Еще несколько человек разыскиваются сотрудниками полиции с целью их возвращения в училище», — сказали агентству в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Накануне вечером несколько десятков воспитанников, недовольных установленным в училище порядком, устроили беспорядки и сбежали. Подростки отказались от приема пищи, после чего разбили стекло на входных дверях учебного заведения и ушли.

Отмечается, что в связи с инцидентом будет проведена проверка работников училища и документации, касающейся должностных полномочий сотрудников.