В Орехово-Зуеве мужчина избил врача за долгое стояние в очереди

В подмосковном городе Орехово-Зуево 29-летний мужчина избил врача в кабинете рентген-обследования.

Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел накануне вечером, 30 августа. Мужчина избил врача-рентгенолога. Звучали обвинения в затягивании приема, уточняет Life.

«Предварительно установлено, что местный житель привёз сестру на обследование к рентгенологу и, находясь во врачебном кабинете, в ходе конфликта нанёс повреждения врачу», — сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Как пишет агентство «Москва», напавшему на медика было 29 лет. Подозреваемый был задержан уже спустя несколько часов. На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства конфликта. Впоследствии будет решаться вопрос о принятии процессуального решения.