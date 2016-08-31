Спасатели эвакуируют людей после тайфуна в Приморском крае

31 августа сотрудники МЧС начали эвакуацию людей села Светлая Тернейского района Приморского края после тайфуна.

Согласно данным пресс-службы Главного управления МЧС по региону, из-за разлива реки подтопило 176 домов.

Жителей села доставляют на возвышенные места. В эвакуации задействованы 10 человек и две единицы техники. Также при необходимости в подтопленное село готовы вылететь два вертолёта авиационно-спасательного центра МЧС России — Ми-26 и Ми-8.

По данным синоптиков, Приморский край находится под влиянием тайфуна «Лайонрок». Тайфун пришёл в регион после мощного циклона, который принёс сильные ливни 29 и 30 августа.