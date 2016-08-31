Происшествия
Источник: 360 Подмосковье
15:11, 31 Августа 2016 Версия для печати

После драки в больнице Орехово-Зуева врач попал в реанимацию

Один из свидетелей жестокого избиения врача в больнице Орехово-Зуева заснял произошедший инцидент.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что поздним вечером 30 августа 28-летний мужчина избил врача за долгое ожидание в очереди.

На видеозаписи видно, как брат пострадавшей девушки, которую привезли в травмпункт, повалил врача на пол и нанёс ему девять сильных ударов по лицу, передаёт телеканал «360».

Сестра зачинщика драки попыталась остановить своего брата, но тот прекратил избивать врача только после того, как медработник перестал двигаться.

Один из свидетелей произошедшего рассказал, что врач получил незначительные травмы в виде ссадин и синяков. Однако знакомый с ситуацией сотрудник больницы сообщил, что пострадавшего перевели 31 августа утром в реанимацию, потому что его состояние резко ухудшилось.

Полиция задержала зачинщика драки спустя несколько часов. По факту произошедшего началась проверка, по результатам которой будет принят вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Худик Ольга

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