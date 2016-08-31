Происшествия
Источник: Life
11:31, 31 Августа 2016 Версия для печати

Московский тренер по шахматам полгода домогался 8-летней девочки

Сотрудники Следственного комитета России расследуют случай изнасилования восьмилетней девочки тренером по шахматам.

В Москве тренер шахматной секции неоднократно насиловал восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает Life со ссылкой на ГСУ СКР по Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетней)», – рассказали в ведомстве.

Как указала в следственных документах мать потерпевшей, действия сексуального характера в адрес ее несовершеннолетней дочери совершались в течение полугода – с декабря 2015-го по май 2016 года. Тренеру, домогавшегося до ребенка, 28 лет.

На данный момент следователями проводятся действия по выяснению обстоятельств дела и выяснению личности подозреваемого. Правоохранительные органы производят поиски преступника.

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