Два соучастника гонок на Gelandewagen сбежали из зала суда

Из Гагаринского суда в Москве с предварительного слушания по делу о гонках с полицией сбежали двое из трех обвиняемых.

Ранее Sobesednik.ru писал, что доказательная база против столичных «гонщиков» Руслана Шамсуарова, владельца машины, сына старшего вице-президента нефтяной компании «Лукойл», Абдувахоба Маджидова и Виктора Ускова была направлена на рассмотрение в суд.

В ходе предварительного слушания в среду, 31 августа, двое из трех фигурантов дела скрылись из зала суда в неизвестном направлении. Об этом сообщил корреспондент портала Газета.ru.

После того, как судья удалился в комнату для совещаний, водитель Mercedes Delandewagen Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков внезапно покинули зал, где происходило предварительное слушание, и уехали. По неподтвержденной информации, за рулем авто в тот момент находилась известная стритрейсерша Мара Багдасарян, которая фигурирует в данном разбирательстве в качестве свидетеля.

Отмечается, что третий обвиняемый, сын вице-президента нефтяной фирмы «Лукойл» Руслан Шамсуаров, не последовал примеру приятелей и остался в зале суда вплоть до окончания заседания.

Напомним, что молодые люди устроили погоню с шестью машинами сотрудников ДПС на Ленинском проспекте утром 22 мая. Следственные органы ГСУ СК РФ возбудили против них уголовное дело по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». По ним фигурантам дела может грозить до пяти лет лишения свободы.