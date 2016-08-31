Происшествия
Источник: Газета.ru
18:01, 31 Августа 2016 Версия для печати

Два соучастника гонок на Gelandewagen сбежали из зала суда

Из Гагаринского суда в Москве с предварительного слушания по делу о гонках с полицией сбежали двое из трех обвиняемых.

Ранее Sobesednik.ru писал, что доказательная база против столичных «гонщиков» Руслана Шамсуарова, владельца машины, сына старшего вице-президента нефтяной компании «Лукойл», Абдувахоба Маджидова и Виктора Ускова была направлена на рассмотрение в суд.

В ходе предварительного слушания в среду, 31 августа, двое из трех фигурантов дела скрылись из зала суда в неизвестном направлении. Об этом сообщил корреспондент портала Газета.ru.

После того, как судья удалился в комнату для совещаний, водитель Mercedes Delandewagen Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков внезапно покинули зал, где происходило предварительное слушание, и уехали. По неподтвержденной информации, за рулем авто в тот момент находилась известная стритрейсерша Мара Багдасарян, которая фигурирует в данном разбирательстве в качестве свидетеля.

Отмечается, что третий обвиняемый, сын вице-президента нефтяной фирмы «Лукойл» Руслан Шамсуаров, не последовал примеру приятелей и остался в зале суда вплоть до окончания заседания.

Напомним, что молодые люди устроили погоню с шестью машинами сотрудников ДПС на Ленинском проспекте утром 22 мая. Следственные органы ГСУ СК РФ возбудили против них уголовное дело по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». По ним фигурантам дела может грозить до пяти лет лишения свободы.

Сухорукова Анастасия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Телемост связал Сергея Миронова с регионами
19:04, 31 Августа 2016
В ответ на обвинение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что центры защиты граждан, открытые «Справедливой Россией» без малого два года назад и активно помогающие гражданам, – фикция, глава эсеров Сергей Миронов пригласил журналистов в свой штаб, откуда координируется работа «мироновских» центров по всей стране. Там же глава эсеров провел общероссийский онлайн-прием граждан.
»
Андрей Зубов: Зачем сейчас нужны масштабные учения российской армии
17:06, 31 Августа 2016
Бывший профессор МГИМО объяснил Sobesednik.ru, зачем Минобороны объявило учения по всей стране
»
Ольга Лапшина вырастила дома Левиафан и Электрический стул
15:08, 31 Августа 2016
Актриса Ольга Лапшина («Паук», «Молодая гвардия») нашла метод продвижения фильмов со своим участием, узнал Sobesednik.ru
»