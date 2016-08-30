Происшествия
Источник: "Интерфакс"
08:59, 30 Августа 2016 Версия для печати

Взрыв посольства КНР в Бишкеке устроил смертник на иномарке

Взрыв на территории посольства КНР в Бишкеке устроил террорист-смертник, протаранивший ворота здания на автомобиле.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в результате взрыва на территории посольства Китая в Бишкеке погиб один человек, двое пострадали.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Кыргызской республики Жениша Разакова сообщает, что погибший оказался террористом-смертником, который на машине протаранил ворота посольства и скончался в результате взрыва. Также Разаков сообщил, что в результате ЧП пострадали трое сотрудников посольства, все они являются гражданами Киргизии.

«Террорист-смертник управлял автомашиной "Мицубиси Делика". Все трое пострадавших являются гражданами Киргизии», – заявил вице-премьер журналистам.

По данным врачей скорой помощи, пострадавшие были госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых подразделениях Киргизии, сотрудники правопорядка пока не установили личность мужчины, тело которого было обнаружено во взорванном автомобиле.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники милиции, Госкомитета национальной безопасности, которые устанавливают личности погибшего и владельца автомобиля.

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