Происшествия
Источник: РИА "Новости"
08:06, 30 Августа 2016 Версия для печати

У взорванного посольства КНР в Бишкеке нашли труп

В Бишкеке на месте взрыва возле посольства КНР обнаружено тело человека.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что возле посольства Китая в Бишкеке произошел взрыв.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав республики, на месте трагедии было обнаружено тело погибшего.

«На месте находится тело погибшего, который, по предварительным данным, находился в автомобиле», — рассказали в ведомстве.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Бишкека сообщил, что на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие врачи оказали помощь двум сотрудникам посольства.

Согласно сообщениям киргизских СМИ, ворота посольства пытался протаранить смертник на автомобиле. Официально данная информация пока не подтвердилась.

читайте также:
Олег Царёв рассказал, кто устроил взрыв у дома Моторолы
Политик Олег Царёв заявил, что за взрывом в центре Донецка стоят украинские власти »

Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Как убрать бока и сделать плоским живот
07:03, 30 Августа 2016
Как избавиться от лишнего жира на боках и животе, узнал Sobesednik.ru
»
Глава Узбекистана скончался от кровоизлияния в мозг
06:49, 30 Августа 2016
Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался после перенесенного инсульта.
»
Владелец сносимого "самостроя": Власти давят, жена пилит... Полный взрыв мозга!
00:01, 30 Августа 2016
Sobesednik.ru побеседовал с одним из пострадавших от очередной «ночи длинных ковшей» предпринимателей столицы
»