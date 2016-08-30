У взорванного посольства КНР в Бишкеке нашли труп

В Бишкеке на месте взрыва возле посольства КНР обнаружено тело человека.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что возле посольства Китая в Бишкеке произошел взрыв.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав республики, на месте трагедии было обнаружено тело погибшего.

«На месте находится тело погибшего, который, по предварительным данным, находился в автомобиле», — рассказали в ведомстве.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Бишкека сообщил, что на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие врачи оказали помощь двум сотрудникам посольства.

Согласно сообщениям киргизских СМИ, ворота посольства пытался протаранить смертник на автомобиле. Официально данная информация пока не подтвердилась.