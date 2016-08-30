У посольства Китая в Киргизии прогремел взрыв

Утром 30 августа у ворот посольства КНР в Кыргызской Ре6спублике прогремел взрыв.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление МВД республики, правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

«Около десяти часов утра поступил вызов о произошедшем взрыве, наши сотрудники в настоящий момент выехали на место происшествия, обстоятельства уточняются, о них будет сообщено позже», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным киргизские СМИ, взрыв прогремел у входа в здание китайского посольства.

Многие очевидцы прислали на сайты новостных агентств фотографии, на которых видно, что одна створка ворот, расположенных у входа в здание, вывернута, также видны клубы дыма.

Согласно предварительным данным, у ворот посольства взорвался автомобиль, однако данная информация пока не подтвердилась.